La Virginia legalizza le convivenza dopo 2 secoli

- Lo Stato della Virginia, dopo due secoli, permetterà a due persone di convivere. Il passo è stato fatto recentemente dallo Stato che, d’ora in avanti, permetterà a coppie non spostate di dividere un tetto. Però, sarà loro vietato fare sesso.

Questa è solo una delle stranezze dell’ordinamento di quella che fu la prima colonia britannica su suolo americano. Infatti, secondo le leggi della Virginia non solo è vietato fare sesso al di fuori del matrimonio, ma è illegale praticare sesso orale.

I divieti in camera da letto non si fermano qui. In Virginia è illegale la prostituzione. Non solo, secondo gli statuti dello Stato, un tassista non può neanche accompagnare un cliente da una prostituta se sospetta che questi possa avere un comportamento sessualmente illegale.

I tentativi di abrogare queste leggi finora hanno fallito. Chissà se questo è il primo passo per abolire ordinamenti vecchi di due secoli.