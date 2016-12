Calcioscommesse, Europol: truccati 380 match

foto Ansa Correlati Scandalo calcioscommesse, il filone italiano 12:53 - Quattrocentoventicinque tra dirigenti di club, arbitri, giocatori e criminali, di 15 diversi Paesi, avrebbero truccato 380 partite in Europa, con 2 milioni di euro di proventi da corruzione. Sono i risultati di un'indagine, la più grande mai realizzata a livello internazionale, annunciati da Europol. Solo in Germania, Paese dove è stato rilevato il flusso più alto di probabili combine, sono almeno 300 le partite nel mirino degli investigatori. - Quattrocentoventicinque tra dirigenti di club, arbitri, giocatori e criminali, di, avrebbero truccato, con 2 milioni di euro di proventi da corruzione. Sono i risultati di un'indagine, la più grande mai realizzata a livello internazionale, annunciati da. Solo in, Paese dove è stato rilevato il flusso più alto di probabili combine, sono almeno 300 le partite nel mirino degli investigatori.

Almeno altre 300 partite sarebbero state oggetto di combine anche in Africa, Asia, America Centrale e Sud America. L'indagine di Europol è stata condotta in 18 mesi in diretto coordinamento con cinque Paesi (Germania, Finlandia, Ungheria, Slovena, Austria). Sono state controllate 13 e-mail. E' quanto emerge in una conferenza stampa di Europol.



Nel mirino anche due match di Champions - "Questo è un giorno triste per il calcio europeo": lo ha affermato il direttore di Europol, Rob Wainwright, nel presentare i dati dell'indagine condotta dall'agenzia di contrasto dell'Ue. Secondo quanto spiegato, delle 380 partite nel mirino in Europa due sono di Champions League, di cui una in Gran Bretagna giocata negli ultimi 3-4 anni. Tutte le partite su cui sono in corso le indagini si sono giocate tra il 2008 ed il 2011.