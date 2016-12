Pace Afghanistan, summit a Londra

01:38 - Il processo di pace in Afghanistan e la sicurezza nella regione pachistano-afghana in vista del ritiro delle truppe Nato nel 2014 sono al centro dei colloqui che i presidenti dei due Paesi, Hamid Karzai e Asef al-Zardari, terranno a Londra con il premier David Cameron. "Questo vertice invia un chiaro messaggio ai talebani: ora è il momento di prendere tutti parte - ha detto Cameron - a un pacifico processo politico in Afghanistan".