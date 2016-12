Hugo Chavez in lento miglioramento

02:01 - Il presidente venezuelano, Hugo Chavez, in ospedale a Cuba dal 10 dicembre per una quarta operazione contro un cancro, sta "recuperando progressivamente e in maniera costante". Lo ha affermato il presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. Chavez, 58 anni e al potere da 14 anni, secondo Cabello, ha anche "assegnato alcuni compiti e ha firmato documenti".