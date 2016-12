foto Ap/Lapresse

00:22

- Il neosegretario di Stato americano, John Kerry, ha chiamato a telefono sia il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sia il leader dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, per discutere come riprendere i negoziati di pace in Medio Oriente. Lo ha riferito la portavoce del Dipartimento di Stato, sottolineando come Kerry "abbia come impegno prioritario personale il sostegno alla tutela della sicurezza per Israele e il perseguimento della pace".