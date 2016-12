foto Ap/Lapresse

23:43

- Il presidente Barack Obama rilancia la linea dell'austerity. "Non credo che il problema ora sia quello di alzare le tasse. Non c'è dubbio - sottolinea Obama nella tradizionale intervista a due ore dall'inizio del Superbowl, l'evento tv più seguito ogni anno in America - che per abbattere il debito serve un aumento dei ricavi fiscali, associato a una riduzione razionale della spesa pubblica".