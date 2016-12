foto Ap/Lapresse

- Il presidente del Niger, Mahamadou Issoufou, ha confermato che forze speciali francesi proteggono i siti minerari di uranio nel suo Paese. "Abbiamo deciso, dopo quello che è successo in Algeria con l'attacco al sito gasiero di In Amenas, di rinforzare i siti minerari", ha aggiunto Issoufou non rivelando il numero dei soldati coinvolti.