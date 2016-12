foto Ap/Lapresse

21:48

- Il primo ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accusato Israele di aver fatto "terrorismo di Stato" con il raid aereo compiuto in territorio siriano. Si tratta di "una violazione inaccettabile - ha aggiunto - del diritto internazionale". "Coloro che trattano Israele come un bambino viziato devono aspettarsi da parte sua qualunque cosa in qualunque momento - ha detto Erdogan - . Israele ha la mentalità di chi pratica il terrorismo di Stato".