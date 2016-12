foto Ap/Lapresse

06:44

- Un incendio si è sviluppato nella notte in un edificio della Marina pachistana a Karachi, allarmando i residenti. Per domare le fiamme sono dovuti intervenire 35 mezzi dei vigili del fuoco. Un portavoce dell'ufficio stampa militare ha precisato che le fiamme si sono sprigionate in un palazzo di vari piani, distruggendone due. Le cause dell'incidente non sono state definite con certezza, ma apparentemente si sarebbe trattato di un corto circuito.