foto Ansa

19:21

- Il terrorismo è stato "respinto", "cacciato", ma "non ancora battuto": lo ha detto François Hollande, nel corso di un intervento a Bamako, la capitale del Mali. Il presidente francese ha detto che "non c'è alcun rischio" che le truppe rimangano "impantanate". "Non c'è alcun rischio perché abbiamo il sostegno della popolazione, perché gli europei sono presenti, perché abbiamo una comunità internazionale che è unita", ha ribadito.