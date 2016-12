foto Ansa

08:13

- Nicolas Maduro, vice presidente venezuelano, ha annunciato la fine della fase post-operatoria per il presidente Hugo Chavez, che si avvia verso una "nuova fase di trattamenti". Chavez, in ospedale a Cuba dal 10 dicembre scorso per una quarta operazione contro un cancro, "sta recuperando lentamente le sue forze", ha riferito Maduro alla tv di Stato VTV, aggiungendo che a breve si avranno ulteriori informazioni.