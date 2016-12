Alabama, bimbo sequestrato ormai da 75 ore

foto Ap/Lapresse Correlati Diffusa la foto dell'orco

Usa, uccide il conducente di uno scuolabus e prende in ostaggio un bimbo di sei anni 11:54 - Ancora nessuna novità dal bunker sotterraneo, dove ormai da 75 ore un folle tiene in ostaggio un bimbo di cinque anni. Questa incredibile storia si sta svolgendo a Midland City, un piccolo centro del sud dell'Alabama. Qui, ormai da molte ore, stanno tenendo i contatti con l'aguzzino gli agenti del Fbi che fanno parte della squadra specializzata in questo tipo di operazioni, l'Hostage Rescue Team (Hrt).

Le ore passano e l'apprensione cresce per Ethan, il bambino autistico in balia dell'ex veterano del Vietnam, Jimmy Lee Dykes. L'Hostage Rescue Team (Hrt) è composto da esperti che hanno già affrontato situazioni simili in passato. "Malgrado la nostra vasta esperienza – ha detto il portavoce della Hrt – ogni caso è differente, fa storia a sè".