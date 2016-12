foto LaPresse

02:00

- L'influenza è ancora diffusa in tutti i 50 Stati americani e ad oggi 45 bambini, prima perfettamente sani, sono morti a causa della malattia. La diffusione dell'epidemia appare però in diminuzione. Gli ultimi dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie rivelano che l'attività influenzale è scesa ai minimi livelli in 9 Stati dall'Alaska alla Florida. Mentre in 24 Stati rimane molto intensa.