- Avevano sbagliato l'indirizzo della loro vittima e avevano così accoltellato a morte la persona sbagliata, uno studente. Due killer sono stati condannati per omicidio da una corte di Swansea in Galles. I due, Jason Richards, 38 anni, e Ben Hope, 39, avevano ucciso nel 2010 Aamir Siddiqi, 17, mentre si trovava in casa. Erano stati pagati mille sterline ciascuno per eliminare un uomo che doveva denaro a un boss locale.