foto Ap/Lapresse

00:02

- Gli inquirenti hanno diffuso la prima del foto del maniaco che ormai da 4 giorni tiene in ostaggio nel suo bunker Ethan un bimbo di cinque anni, in una zona rurale nel sud dell'Alabama. L'uomo, un ex veterano del Vietnam, Jimmy Lee Dykes, appare con il viso scavato, la barba bianca piuttosto curata e capelli brizzolati.