foto Ap/Lapresse

21:49

- La "forte condanna" della Nato per "l'atroce attentato" all'ambasciata Usa di Ankara ("contro un Alleato, nel territorio di un altro alleato") è stata espressa dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Anders Fogh Rasmussen. Dopo aver fatto le condoglianze alle famiglie delle vittime ed espresso la "solidarietà con i governi di Turchia e Usa" Rasmussen ha scritto che "non c'è giustificazione per tali atti di violenza".