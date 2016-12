foto Donnavventura

21:21

- Un tuffo dal motoscafo, l'ultimo prima di concludere una vacanza alle Maldive. E' morta così Piera Monfermoso, 51 anni, originaria di Varese ma da anni residente a Verbania. Non si è accorta delle eliche della barca che, forse a causa di una manovra scorretta, l'ha travolta. Una morte terribile, sotto lo sguardo del compagno, Ottavio Nerboni, con il quale gestiva un noto locale di Pallanza. Le pratiche per il rimpatrio della salma sono in corso.