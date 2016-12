Egitto, violenti scontri a Il Cairo: un morto Molotov e lacrimogeni contro il palazzo di Morsi

foto Ap/Lapresse Correlati Il Cairo, manifestanti in piazza

23:08

- Tensione a Il Cairo, in Egitto, dove sono sempre più violenti i tafferugli tra la polizia e i manifestanti scesi in piazza contro il presidente Morsi. I dimostranti hanno lanciato molotov all'interno del palazzo di Morsi e la polizia ha risposto con idranti e gas lacrimogeni. Un morto e almeno 53 i feriti. Scontri anche nei pressi dell'ambasciata britannica, dove le forze dell'ordine hanno sparato colpi in aria per allontanare i manifestanti.