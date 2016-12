foto Afp 10:01 - La Corea del Nord minaccia "una punizione spietata" contro gli Usa assicurando che soldati e civili sono pronti "a ogni azione". "I potenti mezzi sono pronti per sferrare una punizione spietata e mostrare come è una vera e propria guerra", ha rilanciato l'agenzia ufficiale Kcna. La reazione di Pyongyang arriva in risposta alle nuove sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu dopo gli ultimi test nucleari della Corea del Nord. - La Corea del Nord minaccia "una punizione spietata" contro gli Usa assicurando che soldati e civili sono pronti "a ogni azione". "I potenti mezzi sono pronti per sferrare una punizione spietata e mostrare come è una vera e propria guerra", ha rilanciato l'agenzia ufficiale Kcna. La reazione di Pyongyang arriva in risposta alle nuove sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu dopo gli ultimi test nucleari della Corea del Nord.

In vista del terzo test atomico il governo guidato da Kim Jong Un ha usato una rete mimetica per coprire l'entrata di uno dei tunnel del sito di Punggye-ri, nella provincia nordorientale Hamgyong del Nord, per sfuggire ai satelliti spia.



Intanto un funzionario del ministero della Difesa ha ribadito che "il Nord è ad un livello di preparativi tale da poter far esplodere l'ordigno atomico in ogni momento, una volta che giunga l'ordine da parte della sua leadership".