Malala candidata a Nobel per Pace

07:36 - Malala Yousufzai, la 16enne pachistana attivista per i diritti umani, gravemente ferita alla testa in ottobre dai talebani, è ufficialmente candidata al Premio Nobel per la Pace 2013. La proposta è stata presentata da alcuni membri del Parlamento norvegese. La studentessa, portata in Gran Bretagna per essere curata dopo l'attentato, è tuttora ricoverata in ospedale dove attende un nuovo intervento per la definitiva ricostruzione del cranio.