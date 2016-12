Mexico City,esplosione in grattacielo: 25 morti

foto Dal Web Correlati Esplosione Messico, almeno 25 morti 07:00 - E' di 25 morti e un centinaio di feriti il bilancio dell'esplosione di un grattacielo di 214 metri a Mexico City, sede del'azienda petrolifera statale messicana Pemex. A tracciarlo è il ministro dell'Interno messicano, Miguel Angel Osorio Chong. L'edificio di 52 piani nel centro della città ha riportato anche danni al pianterreno e al mezzanino. La prima a dare la notizia è stata la Pemex via twitter aggiungendo di aver evacuato il personale. - E' di 25 morti e un centinaio di feriti il bilancio dell'esplosione di un grattacielo di 214 metri a Mexico City, sede del'azienda petrolifera statale messicana Pemex. A tracciarlo è il ministro dell'Interno messicano, Miguel Angel Osorio Chong. L'edificio di 52 piani nel centro della città ha riportato anche danni al pianterreno e al mezzanino. La prima a dare la notizia è stata la Pemex via twitter aggiungendo di aver evacuato il personale.

Sul posto che è il quartier generale della Pemex i soccorritori sono ancora al lavoro. Il ministro Osorio Chong ha riferito ai media locali che, tuttavia, il bilancio potrebbe aggravarsi.



Esclusa l'ipotesi di un attentato - L'esplosione è avvenuta intorno alle 16, ora locale (le 22 in Italia). "Ho visto vetri e pezzi di oggetti che volavano da tutte le parti, le macchine si sono messe a suonare tutte insieme e sono rimasta come paralizzata, senza sapere cosa fare finché ci hanno evacuati", ha raccontato alla stampa Indira Rojas, un'impiegata della Pemex. L'origine dell'esplosione non e' ancora stata stabilita, ma le autorità hanno dichiarato che l'ipotesi del sabotaggio è stata scartata.



Forse ci sono persone intrappolate sotto le macerie - Non è ancora chiaro se ci siano persone intrappolate dalle macerie della Torre Pemex: membri della squadra di riscatto Topos, specializzati nel soccorso in costruzioni distrutte da terremoti, hanno indicato alla stampa che nell'edificio B - dove secondo la direzione dell'azienda è avvenuto l'incidente - sono crollate le pareti di due piani dell'edificio, e qualche decina di persone sarebbe restata senza uscita.



Torre Pemex, uno degli edifici più alti di Mexico City - La Torre Pemex è il secondo grattacielo più alto della capitale messicana. Può ospitare fino a 11mila persone. La Torre, alta 211 metri, si trova sulla avenida Marina Nacional, ha 54 piani, otto sottosuoli e un eliporto. Il grattacielo è circondato da edifici che ospitano numerosi uffici, un grande centro commerciale e una delle sedi della centrale elettrica messicana. I media locali ricordano "l'alta tolleranza sismica" della Torre, sottolineando che è "uno degli edifici più resistenti e sicuri al mondo". E' costruito in cemento, acciaio e alluminio, e secondo gli esperti di Città del Messico (capitale spesso al centro di violenti terremoti) è in grado di sopportare scosse fino a 8,5 gradi della scala Richter, anche grazie a circa 90 sistemi di ammortizzazione, con i quali ha superato ben sei terremoti molto forti e tra questi quello di magnitudo 8,1 del 1985.