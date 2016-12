Atlanta, sparatoria a scuola: 14enne colpito alla testa, ferita anche una maestra

foto Ansa 23:46 - L'ennesima sparatoria ha avuto come teatro una scuola americana. Si tratta della Price Middle School, istituto medio di Atlanta, in Georgia. Almeno due persone sono state ferite: un 14enne che ha ricevuto un colpo alla testa e un'insegnante calpestata dagli studenti in fuga per il panico. L'aggressore, sembra uno studente, è stato fermato dalla polizia che ha blindato l'edificio. Al momento, ai genitori non è premesso riprendere i propri ragazzi. - L'ennesima sparatoria ha avuto come teatro una scuola americana. Si tratta della Price Middle School, istituto medio di Atlanta, in Georgia. Almeno due persone sono state ferite: un 14enne che ha ricevuto un colpo alla testa e un'insegnante calpestata dagli studenti in fuga per il panico. L'aggressore, sembra uno studente, è stato fermato dalla polizia che ha blindato l'edificio. Al momento, ai genitori non è premesso riprendere i propri ragazzi.

La sparatoria, secondo la polizia, è avvenuta all'esterno della scuola. Gli agenti hanno isolato l'edificio così come quelli di una scuola elementare e superiore della zona. Ai genitori è stato detto di non recarsi a scuola per evitare il caos. Gli allievi dovrebbero essere lasciati uscire all'abituale ora del termine delle lezioni. Il ragazzo ferito non sarebbe in pericolo di vita perché sarebbe stato colpito solo di striscio dal proiettile. Sul movente dell'aggressione armata non si hanno ancora molte notizie.