Usa: bimbo rapito, l'orco fa parte di una setta

foto Twitter Correlati Dossier 16:46 - Continua l'angoscia in Alabama, dove da oltre 40 ore prosegue il sequestro di un bimbo di sei anni. Gli inquirenti stanno cercando di portare avanti un negoziato con il folle che, armi in pugno, tiene in trappola il piccolo nel bunker sotterraneo costruito davanti a casa sua. Intanto spunta una drammatica coincidenza: il folle e la madre del killer della scuola elementare Sandy Hook di Newtown e fanno parte del movimento dei "survivalist". - Continua l'angoscia in Alabama, dove da oltre 40 ore prosegue il sequestro di un bimbo di sei anni. Gli inquirenti stanno cercando di portare avanti un negoziato con il folle che, armi in pugno, tiene in trappola il piccolo nel bunker sotterraneo costruito davanti a casa sua. Intanto spunta una drammatica coincidenza: il folle e la madre del killer della scuola elementare Sandy Hook di Newtown e fanno parte del movimento dei "survivalist".

Sia il veterano del Vietnam di Midland, Jimmy Lee Dykes, sia Nancy, la madre di Adam Lanza, sono fan di questa sorta di setta paranoica convinta che gli Stati Uniti siano di fronte a una apocalissi imminente, una tragedia nucleare, che porterà a tragici sconvolgimenti politici e sociali, in cui scatterà la lotta di tutti contro tutti, l'anarchia e la guerra per la sopravvivenza.



Per "sopravvivere" a questo scenario da incubo, secondo loro bisogna prepararsi sin da ora. Preparare cibo a lunga conservazione, accumulare pile, armi, munizioni. E costruire persino un bunker sottoterra davanti casa, come ha fatto il maniaco dell'Alabama.



In America ci sono almeno 1274 gruppi di persone che seguono questo folle stile di vita, in drastica crescita, visto che nel 2008 erano appena 149. Secondo uno studio di un osservatorio su questi fenomeni, la diffusione dei "survivalist" ha avuto un boom da quando Barack Obama è entrato alla Casa Bianca.