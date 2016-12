foto Ap/Lapresse

13:26

- Il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, dice che non ci sarà un intervento dell'Alleanza Atlantica in Mali. Ma l'Alleanza "loda" la Francia e l'intervento delle forze interafricane, di Usa, Canada ed europei, "che hanno deciso di sostenere l'operazione francese". Secondo Rasmussen, "gli alleati possono operare insieme anche negli interventi individuali ed era tempo che si fermasse l'avanzata terroristica in Mali".