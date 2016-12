foto Ap/Lapresse

13:02

- Un'italiana di 24 anni, Giulia Baldassari, originaria di Matera, è stata uccisa a colpi di kalashnikov insieme al marito albanese, nella città di Elbasan, a circa 50 chilometri ad est di Tirana. A sparare contro la coppia, in casa, è stato il suocero di lei, Engjell Ucaj. La donna insieme al marito aveva deciso da mesi di vivere in Albania, ma la sua presenza in casa non sarebbe stata gradita al suocero.