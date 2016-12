foto Ansa

09:58

- Due volontari impegnati nella campagna antipolio in Pakistan sono stati uccisi dallo scoppio di un rudimentale ordigno nella Kurram Agency, nel nord-ovest del Paese. In due mesi sono già 19 i volontari assassinati: i gruppi talebani hanno infatti bollato la campagna di vaccinazione come una copertura per lo spionaggio, diffondendo la notizia che il vaccino danneggi la fertilità maschile.