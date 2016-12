foto Twitter Correlati Alabama, ucciso conducente di scuolabus 07:35 - E' ancora situazione di stallo in Alabama tra la polizia e il sospetto - E' ancora situazione di stallo in Alabama tra la polizia e il sospetto killer di un autista di scuolabus che tiene in ostaggio un bambino di 6 anni. Il piccolo, che si trova in un bunker sotterraneo con il suo rapitore da più di 30 ore, è in buone condizioni: ha ricevuto cure mediche e la scatola di colori e il quaderno da colorare che aveva richiesto.

Il nome del piccolo non è stato ancora diffuso. Sarebbe autistico e, come tale, bisognoso di cure. Per questo gli è stato fatto avere un farmaco di cui ha bisogno.



Il sequestratore, identificato nel 65enne Jimmy Lee Dykes, è accusato di essere salito sullo scuolabus a Midland City e di aver ucciso l'autista prima di prendere con sé il piccolo. Dykes è un veterano della guerra del Vietnam, con egami con i movimenti anti-governativi. il 22 dicembre dello scorso anno era stato arrestato per aver minacciato una persona con una pistola. Per questo avrebbe dovuto presentarsi in tribunale proprio mercoledì.



I negoziatori della polizia hanno fatto appello al rapitore perché liberi il bambino e si consegni. Le comunicazioni con Dykes, condotte tramite un tubo collegato al bunker, non hanno finora avuto esito.