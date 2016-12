foto Ansa

01:16

- E' morto uno dei tre feriti gravi, vittime di una sparatoria in un ufficio di Phoenix, in Arizona. Intanto gli inquirenti hanno identificato il killer che aperto il fuoco: si tratta di Arthur Douglas Harmon, un 70enne bianco. Pare che il killer, di cui si sono perse le tracce, abbia deliberatamente sparato per un alterco con alcune delle persone prese poi di mira. Le ragioni del litigio non sono ancora note.