foto Twitter

00:49

- A Midland City, in Alabama, un bambino di sei anni è tenuto in ostaggio da un veterano del Vietnam armato ormai da 24 ore. Gli inquirenti proseguono nelle trattative per convincere Jimmy Lee Dykes, 65 anni, ad arrendersi. Secondo fonti degli inquirenti citate dalla stampa locale il bimbo sarebbe autistico, ma in buone condizioni. Dykes sarebbe un seguace dei "survivalisti", setta convinta di essere alla vigilia di una guerra nucleare.