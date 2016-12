Phoenix, sparatoria in un ufficio: un morto

foto Ap/Lapresse

01:10

- E' morto uno dei cinque feriti in una sparatoria in un ufficio a Phoenix, in Arizona. Altre due persone restano in pericolo di vita. L'edificio è stato subito evacuato e la polizia ha identificato l'aggressore, un uomo bianco di 70 anni, che poi è fuggito facendo perdere le proprie tracce.