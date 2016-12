India, il governo vara l'"orologio antistupro"

- Un "orologio antistupro" per proteggere le donne indiane dalleIl dispositivo, da tenere sempre al polso, allerta polizia e familiaritramite l'invio di un sms con la geolocalizzazione della potenziale vittima. Lo sta mettendo a punto il governo della nazione asiatica come annunciato dal ministro dell'innovazione Kapil Sibal e sarà pronto entro l'anno con due prezzi differenti.

La morte di Damini - Dopo i casi di violenza sessuale conclusi in modo tragico per le vittime, come quello di Damini, la 23enne stuprata su un autobus da un branco di sei persone nel mese di dicembre, la nazione asiatica è stata attraversata da un'ondata di proteste.



Orologio presto in commercio - Un possibile deterrente alle violenze sessuali, oltre che uno strumento di protezione, è proprio l'”orologio antistupro”. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal. Un sistema Gps notificherà l'esatta posizione di chi indossa l'orologio e una videocamera registrerà per trenta minuti una volta premuto l'allarme.



Il ministro Sibal ha specificato: "Abbiamo già preso i primi contatti con un possibile costruttore, l'orologio verrà venduto in due versioni, da 20 e 50 dollari".



Femministe dubbiose - La notizia è stata accolta con scetticismo dalle rappresentanti dei movimenti femministi. Sehba Farooqui, un'attivista di Nuova Delhi ha affermato: "I poliziotti sono riluttanti anche a registrare le denunce di stupro figuriamoci se si precipiterebbero in aiuto di una vittima potenziale sulla base di un sms".