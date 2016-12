Usa, uccide il conducente di uno scuolabus e prende in ostaggio un bimbo di sei anni

foto Ansa Correlati Alabama, l'intervento delle forze dell'ordine 00:58 - Un uomo è salito a bordo di uno scuolabus a Midland City, in Alabama, ha sparato al conducente uccidendolo, e ha preso in ostaggio un bimbo di sei anni. Lo riferisce la Cnn. L'uomo, Jimmy Lee Dykes, 67 anni, si è poi barricato in una sorta di bunker sotterraneo. Secondo quanto riferito dagli altri bimbi, il killer li avrebbe fatti scendere dal bus prima di sparare quattro colpi all'autista e di fuggire con l'ostaggio. - Un uomo è salito a bordo di uno scuolabus a Midland City, in Alabama, hauccidendolo, e ha preso in ostaggio un bimbo di sei anni. Lo riferisce la Cnn. L'uomo,, 67 anni, si è poi barricato in una sorta di bunker sotterraneo. Secondo quanto riferito dagli altri bimbi, il killer li avrebbe fatti scendere dal bus prima di sparare quattro colpi all'autista e di fuggire con l'ostaggio.

Dykes e il bimbo sono chiusi in una sorta di bunker, sotto un metro di sabbia, che l'omicida si sarebbe costruito da solo davanti a casa. Sul posto sono intervenuti i team Swat che stanno cercando di liberare l'ostaggio. "Ha detto alla gran parte di loro di scendere dal bus", ha raccontato il pastore Michael Senn, riferendo la testimonianza di una bimba. "Poi ha preso il piccolo in ostaggio e ha sparato quattro colpi all'autista", ha aggiunto.



L'uomo era stato arrestato per minacce - Il killer, che non ha figli, era stato arrestato il 22 dicembre per aver minacciato due persone con una pistola. Oggi era atteso in tribunale per l'udienza. "E' salito a bordo dello scuolabus e ha detto 'mi servono due bambini di 6 e 8 anni', poi ha sparato all'autista", riferisce un testimone.



Area evacuata per il timore di esplosioni - La zona nei pressi del bunker è stata evacuata a titolo precauzionale nel timore che il rapitore abbia con sé degli esplosivi. Lo riferisce la stampa locale. Sul posto è arrivata anche una squadra di artificieri. Secondo gli agenti che stanno trattando con l'uomo, il bimbo in ostaggio è autistico e sarebbe in buone condizioni.



E' un seguace dei "survivalisti" - Jimmy Lee Dykes, un veterano del Vietnam, è un un seguace del movimento dei "survivalisti", una setta di persone convinte di essere alla vigilia di una guerra nucleare o di tragici rivolgimenti sociali apocalittici. Per questo passano la vita a prepararsi a sopravvivere a tali eventi preparandosi all'auto-sufficienza, accumulano pile e cibo. Inoltre, convinti nemici del governo in ogni sua forma, organizzano corsi di auto-difesa e si circondano da tantissime armi.