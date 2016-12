foto Ap/Lapresse

07:05

- Tre motovedette cinesi del servizio di sorveglianza marittima sono entrate, per la prima volta in nove giorni, nelle acque territoriali delle Senkaku/Diaoyu, le isole controllate da Tokyo e rivendicate da Pechino. Le unità, ha riferito la guardia costiera nipponica, hanno fatto il blitz in successione intorno alle 12.00 locali (le 4.00 in Italia).