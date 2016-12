foto Facebook

- Mistero sulla morte di un fisioterapista quarantenne di Bergamo, trovato cadavere all'alba di sabato scorso dopo essere precipitato dalla sua stanza, al decimo piano dell'albergo dove alloggiava, a Brasilia. Secondo quanto scrive Bergamo News, Nicola Fumagalli era partito per partecipare ad un festival new age. In stanza con lui c'erano altri due amici. Ancora da chiarire la dinamica del decesso. La salma rientrerà in Italia mercoledì o giovedì.