foto Ap/Lapresse 12:36 - Una coppia di coniugi italiani, emigrata in Svizzera nel 1975 da Anzano di Puglia, nel Foggiano, è stata uccisa ieri sera a colpi di pistola a St. Margrethen, nella federazione elvetica. Le vittime sono Angelo Michele Capuano, 74 anni, e la moglie Orsola Leonardi, 67. Responsabile dell'omicidio è l'amministratore di condominio, un 41enne con il quale marito e moglie avrebbero avuto dissidi. - Una coppia di coniugi italiani, emigrata in Svizzera nel 1975 da Anzano di Puglia, nel Foggiano, è stata uccisa ieri sera a colpi di pistola a St. Margrethen, nella federazione elvetica. Le vittime sono Angelo Michele Capuano, 74 anni, e la moglie Orsola Leonardi, 67. Responsabile dell'omicidio è l'amministratore di condominio, un 41enne con il quale marito e moglie avrebbero avuto dissidi.

Il duplice omicidio, secondo quello che si è saputo, è stato compiuto davanti all'abitazione dei due, alla periferia della cittadina svizzera, mentre marito e moglie rientravano con le buste della spesa. Il presunto assassino, allontanatosi con un'automobile, è stato successivamente arrestato dalla polizia nei pressi del lago di Costanza a una dozzina di chilometri dal luogo del duplice omicidio.



Delle due vittime, il marito è stato trovato morto all'arrivo dei soccorritori, mentre la moglie è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Le indagini, riferisce la Polizia cantonale, sono tuttora in corso.



Ad Anzano di Puglia, paese del Subappennino dauno, vivono alcuni nipoti dei coniugi Capuano che sono partiti per la Svizzera quando hanno appreso la notizia.