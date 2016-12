Berlino, malori alle fermate del bus: intossicati dagli spray dei graffiti

foto Ap/Lapresse Correlati Acido alle fermate di Alexanderplatz 19:53 - Paura in Alexanderplatz, nel centro di Berlino, per un allarme acido. Gli accertamenti sono scattati dopo che due persone hanno accusato dei problemi respiratori nei pressi di una fermata del bus dove è stato trovato del liquido sospetto. Sei stazioni di autobus e tram sono state chiuse per alcune ore. Ferma anche la circolazione nella piazza. Gli esperti hanno prima smentito e poi accertato la presenza di una sostanza urticante. - Paura in Alexanderplatz, nel centro di Berlino, per un allarme acido. Gli accertamenti sono scattati dopo che due persone hanno accusato dei problemi respiratori nei pressi di una fermata del bus dove è stato trovato del liquido sospetto. Sei stazioni di autobus e tram sono state chiuse per alcune ore. Ferma anche la circolazione nella piazza. Gli esperti hanno prima smentito e poi accertato la presenza di una sostanza urticante.

"Abbiamo accertato che ad Alexanderplatz non è accaduto nulla: abbiamo trovato solo del vecchio colore usato per dei graffiti", aveva spiegato la portavoce della polizia di Berlino, Diana Born, ricostruendo la dinamica del falso allarme. Poi verso sera l'esito dell'esame di laboratorio che accertava invece la presenza di una sostanza tossica. Secondo gli inquirenti "intorno alle 7 due persone, che si trovavano alla fermata del'autobus hanno avuto dei problemi respiratori".



"A scopo precauzionale abbiamo transennato le fermate e chiuso i tratti di Alexanderplatz contigui", ha aggiunto la Born. "Dai primi accertamenti era emerso che sul posto non c'era nulla. Solo del vecchio colore di graffiti, e qualche graffio risalenti almeno a due settimane fa".



Ma non è stato terrorismo - "E' vero che è stata trovata una sostanza tossica nelle sei stazioni dei bus e dei tram transennate stamattina. Ma si tratta di una sostanza utilizzata per fare i graffiti". Ha poi precisato un portavoce della polizia di Berlino. "L'episodio di stamani - ha aggiunto - non ha nulla a che fare col terrorismo".