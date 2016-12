Argentina, supereroe finge sparatoria: indagato

foto Afp Correlati Menganno, il cittadino-supereroe smascherato dalla polizia 14:18 - "Menganno" è il nome d'arte di un ex poliziotto di Buenos Aires, che gira con la sua moto per le strade della città argentina, fingendosi un supereroe. Il suo vero nome è Oscar Lefosse, 43 anni, e forse ci ha preso un po' troppo la mano, inciampando nei panni del suo stesso personaggio. Pochi giorni fa, infatti, ha postato una foto della sua auto colpita dai proiettili su Facebook, affermando: "Ero con mia moglie e ho fermato un gruppo di ladri". - "Menganno" è il nome d'arte di un ex poliziotto di Buenos Aires, che gira con la sua moto per le strade della città argentina, fingendosi un supereroe. Il suo vero nome è Oscar Lefosse, 43 anni, e forse ci ha preso un po' troppo la mano, inciampando nei panni del suo stesso personaggio. Pochi giorni fa, infatti, ha postato una foto della sua auto colpita dai proiettili su Facebook, affermando: "Ero con mia moglie e ho fermato un gruppo di ladri".

La polizia, dopo gli accertamenti, però ha spiegato: "Fori fatti da dentro la macchina: un irresponsabile". Lefosse è stato così smascherato mentre la sua condotta è stata etichettata dagli agenti "assolutamente scellerata", dato che "ha rischiato di colpire un innocente, uccidendolo". Tra l'altro "la pistola che possiede ha la licenza scaduta, almeno da un anno", gli hanno rimproverato gli agenti. Menganno è ora nei guai: essendo stato iscritto nel registro degli indagati. In un'intervista nel 2010, l'ex agente si era fregiato di essere "un supereroe reale, in carne e ossa. Il cui obiettivo è far essere migliori e più solidali tutti i cittadini". "L'ingiustizia mi fa star male", aveva affermato.