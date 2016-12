foto Ap/Lapresse

- Nasce il primo SuperPac (comitato indipendente per la raccolta fondi) a sostegno della candidatura di Hillary Clinton alle elezioni presidenziali del 2016. L'organizzazione "Ready For Hillary" è presieduta da Allida Black, che già aveva guidato un comitato pro-Clinton per le primarie del 2008. Lo scrive "The Fix", blog del Washington Post, che sottolinea tuttavia che al momento non c'è alcuna connessione diretta tra il gruppo e l'ex First Lady.