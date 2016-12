foto Ap/Lapresse

- Il Giappone donerà 120 milioni di dollari di nuovi aiuti per i rifugiati e le attività umanitarie in Mali, allo scopo di stabilizzare la regione del Sahel minacciata dalla crescente presenza di combattenti islamici. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Fumio Kishida, auspicando che "gli aiuti possano rafforzare gli sforzi della missione internazionale in Mali, riducendo la povertà che può essere un terreno fertile per il terrorismo".