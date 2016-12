foto Ap/Lapresse

06:04

- Militanti del partito islamista bengalese, Jamaat-e-Islami, sono scesi in piazza lunedì a Dacca e in altre città del Bangladesh, contro "l'uso politico" da parte del governo dei processi per crimini di guerra aperti contro loro dirigenti. Le squadre di attivisti hanno duramente manifestato, utilizzando anche armi da fuoco e scontrandosi con la polizia. Secondo un bilancio provvisorio ci sarebbero almeno 70 feriti, fra cui 50 agenti.