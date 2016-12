foto Reuters

05:54

- Nuovo peggioramento per l'aria di Pechino, dove le rilevazioni indicano un ritorno ai drammatici livelli di inquinamento del 12 gennaio. Le farmacie, comprese quelle online, affermano di aver esaurito le scorte di mascherine protettive usate da larga parte degli abitanti della metropoli. Le autorità municipali hanno fatto sapere che misure per rafforzare la lotta all'inquinamento "sono in discussione", ma non sono state annunciate decisioni.