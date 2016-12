Uragano Sandy, stanziati aiuti per 50 mld

foto Ap/Lapresse 06:58 - Il Congresso americano ha approvato in via definitiva lo stanziamento di 50,5 miliardi di dollari per le vittime dell'uragano Sandy che colpì gli Usa a ottobre. Il Senato ha infatti dato il via libera, con 62 voti a favore e 32 contrari, al pacchetto di aiuti dopo il sì della Camera. Ora tocca al presidente Barack Obama firmare la misura per renderla operativa. - Il Congresso americano ha approvato in via definitiva lo stanziamento di 50,5 miliardi di dollari per le vittime dell'uragano Sandy che colpì gli Usa a ottobre. Il Senato ha infatti dato il via libera, con 62 voti a favore e 32 contrari, al pacchetto di aiuti dopo il sì della Camera. Ora tocca al presidente Barack Obama firmare la misura per renderla operativa.

E proprio Obama plaude all'approvazione degli aiuti, per la quale aveva molto spinto. Il presidente si dice soddisfatto per l'approvazione bipartisan. "L'amministrazione resta impegnata a sostenere gli Stati e i partner locali e a rendere disponibili risorse. Continueremo a lavorare con i governatori e con i sindaci per assicurare che i fondi siano usati in modo appropriato" afferma Obama, sottolineando che l'amministrazione ha finora offerto 3 miliardi di dollari di aiuti per aiutare gli sforzi in atto, inclusi centinaia di milioni di dollari che sono andati direttamente alle famiglie e alle imprese colpite.



Ritardi e polemiche sui fondi

Il ritardo nell'approvazione dei fondi ha suscitato nei mesi scorsi ampie polemiche e spaccato il partito repubblicano, con il governatore del New Jersey, Chris Christie, considerato uno dei papabili in corsa per la Casa Bianca nel 2016, che non aveva usato mezzi termini per criticare duramente lo speaker della Camera, John Bohner e tutto il suo partito repubblicano.



Christie, alla guida di uno degli Stati più colpiti da Sandy, aveva definito il Congresso "vergognoso" e accusato Washington di mettere i calcoli politici davanti alle tragedie: "per questo la gente li odia" aveva detto. Il ritardo aveva fatto infuriare anche Obama che ha chiesto a più riprese l'approvazione dei fondi.