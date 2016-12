foto Ap/Lapresse

22:52

- Una persona è stata uccisa, colpita da un proiettile, a Port Said, in Egitto, nel corso di nuovi violenti scontri tra manifestanti e agenti davanti ad una stazione di polizia. Intanto il presidente Mohamed Morsi ha convocato il primo ministro Hisham Qandil per discutere della difficile situazione di questi ultimi giorni nel Paese, a due anni dalla rivoluzione che ha portato alla caduta di Hosni Mubarak.