foto Ap/Lapresse

20:40

- "Siamo al corrente di una possibile minaccia contro l'ambasciata britannica a Tripoli e siamo in stretto contatto con il governo libico". Lo riferisce un portavoce della sede diplomatica inglese. "Raccomandiamo sempre di non intraprendere viaggi non necessari", aggiunge il protavoce. La scorsa settimana il Foreign Office aveva chiesto ai suoi cittadini di lasciare Bengasi, nell'est del Paese, per motivi di sicurezza.