14:50

- In tre sono finiti in manette per l'incendio alla discoteca brasiliana "Kiss" costato la vita a 232 ragazzi. E' stato arrestato Elissandro Callegaro Spohr, uno dei proprietari del locale, da ieri ricoverato in ospedale per "intossicazione". Lo ha confermato il suo avvocato, Jader Marques. Arrestati anche due componenti della band "Gurizada Fandangueira" che avrebbero lanciato un razzo pirotecnico nel locale. Una quarta persona risulterebbe ricercata.