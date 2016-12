L'Iran ha lanciato una scimmia nello spazio

foto Ap/Lapresse 13:25 - L'Iran ha annunciato di aver lanciato una scimmia nello spazio. Il razzo vettore, secondo quanto riferito dalla televisione Al Alam, ha raggiunto la quota di 120 chilometri rientrando quindi sulla Terra, con l'animale ancora in vita. - Lha annunciato di aver lanciato. Il razzo vettore, secondo quanto riferito dalla televisione Al Alam, ha raggiunto la quota dirientrando quindi sulla Terra, con l'animale

L'Iran aveva inviato nello spazio la sua prima "biocapsula di creature viventi" nel febbraio 2010 usando i vettori iraniani Kavoshgar-3 (Explorer-3).

La scimmia, nel caso specifico, è stato addestrato per un anno e all'epoca era stato sottolineato che gli studi sull'animale sarebbero serviti per preparare un lancio di astronauti, in "cinque-otto anni" come ha previsto questo mese l'Agenzia spaziale iraniana. L'Iran ha un intenso programma spaziale, imperniato sul lancio di satelliti e già l'anno scorso ha completato almeno all'80% un proprio centro per questo tipo di attività iniziata nel 2009 con il satellite "Omid" (Speranza) proseguito nel giugno 2011 con il Rasad e, il 3 febbraio scorso, con il Navid portato da un razzo Safir B1.

Queste attività sono monitorate con attenzione per il sospetto, secondo Teheran del tutto infondato, che i vettori possano essere utilizzati in futuro per montare testate nucleari. L'Iran comunque si considera "la quinta o sesta maggiore potenza missilistica al mondo" ed esalta i risultati delle sue esercitazioni militari con testate convenzionali come elemento di deterrenza nei confronti delle minacce belliche israeliane.