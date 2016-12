Mali, fonte esercito: "Timbuctu è al sicuro"

foto Afp Correlati Mali, presa la roccaforte dei ribelli 18:23 - Le forze maliane e francesi controllano gli accessi a Timbuctu, la città nel nord del Mali occupata da mesi da uomini di Al Qaeda. Sotto controllo anche l'aeroporto della città. Secondo quanto riferito da un alto ufficiale delle truppe maliane, i jihadisti non hanno opposto "alcuna resistenza". - Le forze maliane e francesi controllano gli accessi a Timbuctu, la città nel nord del Mali occupata da mesi da uomini di Al Qaeda. Sotto controllo anche l'aeroporto della città. Secondo quanto riferito da un alto ufficiale delle truppe maliane, i jihadisti non hanno opposto "alcuna resistenza".

Hollande entusiasta: "Stiamo vincendo la battaglia"

La Francia e i suoi partner africani stanno "vincendo la battaglia in Mali", ha detto soddisfatto Francois Hollande, confermando anche la conquista di Gao e Timbuctu. Il presidente ha poi affermato che spetta alle milizie del posto il compito di perseguire "i terroristi" nel nord del Paese. "Nostro dovere - ha aggiunto - è consentire alle forze africane di dare al Mali una stabilità durevole".



L'avanzata delle truppe nella notte

Il colonnello Thierry Burkhard ha riferito che nella notte truppe francesi e maliane hanno sferrato un doppio attacco, aereo e terrestre. Secondo il portavoce, le truppe di Francia e Mali controllano ormai tutta la zona tra le due roccaforti jihadiste di Timbuctu (900 km a nord est di Bamako) e Gao (1.200 km a nord est della capitale). La fonte ha inoltre precisato che "in città non c'è nessun problema di sicurezza".