Los Roques, traccia dell'aereo di Missoni

foto Ansa Correlati Los Roques, trovato un cadavere in mare 08:20 - Potrebbero essere a una svolta le indagini sull'aereo scomparso il 4 gennaio a Los Roques con a bordo Vittorio Missoni, la sua compagna e due amici. Secondo "Il Corriere della Sera", è stato ritrovato un borsone da kitesurf che non apparteneva a Missoni ma che era stato imbarcato sull'aereo. La borsa è stata ritrovata su una scogliera dell'isola di Curaçao, a 200 chilometri da Los Roques. - Potrebbero essere a una svolta le indagini sull'aereo scomparso il 4 gennaio a Los Roques con a bordo Vittorio Missoni, la sua compagna e due amici. Secondo "Il Corriere della Sera", è stato ritrovato un borsone da kitesurf che non apparteneva a Missoni ma che era stato imbarcato sull'aereo. La borsa è stata ritrovata su una scogliera dell'isola di Curaçao, a 200 chilometri da Los Roques.

Ovviamente senza i resti dei corpi o del relitto dell'aereo non si può ancora parlare di ufficialità, ma questo indizio sembra confermare le ipotesi che il velivolo sul quale viaggiavano gli italiani si sia inabissato. Intanto a Curaçao è arrivato il cognato di Vittorio Missoni, Claudio Verna, con i funzionari inviati dal governo italiano per verificare tutti i dettagli del ritrovamento.



Il borsone è stato trovato il 10 gennaio da un turista tedesco che è rimasto ancora qualche giorno sull'isola ed è poi tornato in Germania. Da lì ha mandato una mail all'indirizzo trovato sulla targhetta: è quello di Giorgio Neri, il connazionale che aveva imbarcato la sua borsa da kitesurf sull'aereo partito prima del suo da Los Roques. Quello con a bordo Missoni, la compagna Maurizia Castiglioni e gli amici Elda Scalvenzi e Guido Foresti.