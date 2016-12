A finire in manette sono stati Elissandro Callegaro Spohr, uno dei proprietari del locale, da ieri ricoverato in ospedale per "intossicazione", e due componenti della band 'Gurizada Fandangueira', intercettati dalla polizia nei municipi di Mata e Sao Pedro do Sul. Una quarta persona risulterebbe ancora ricercata.



"Non abbiamo mai avuto problemi con la pirotecnia, e comunque i musicisti non la controllano, lo fanno i tecnici", ha spiegato nelle scorse ore proprio un membro della band, Eliel de Lima. Secondo de Lima, il gruppo - che si presentava circa una volta al mese al Kiss, sempre accompagnato da effetti pirotecnici - stava suonando da circa mezz'ora quando è scoppiato l'incendio. "Uno della sicurezza è arrivato con un estintore, ma non funzionava", ha raccontato il musicista, che ha confermato che uno dei membri del gruppo è morto nell'incendio.



Ma oltre al razzo che innescato l'incendio, sono diverse le concause che hanno portato alla tragedia. Secondo la stampa locale dentro al locale si trovavano circa 2000 persone, un numero superiore alla capacità della discoteca, e a questo deve aggiungersi che i permessi municipali del Kiss erano scaduti dall'agosto scorso.



Inoltre, secondo le testimonianze di alcuni sopravvissuti, i buttafuori hanno impedito in un primo momento che il pubblico scappasse dalla sala, per evitare che lo facessero senza pagare. Le fiamme, violentissime, sono state domate dai vigili del fuoco solo dopo tre ore: sembra che il locale avesse solo un ingresso e i pompieri abbiano dovuto aprire buchi nelle pareti per poter intervenire.: la maggior parte delle vittime è morta per asfissia o travolta dalla folla che cercava di fuggire dalla discoteca.