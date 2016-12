Scontri Port Said, Morsi annuncia il coprifuoco

foto Web Correlati Scontri Egitto, otto le vittime

Scontri a Port Said: morti e feriti 21:31 - Sette morti e 400 feriti è il bilancio degli scontri verificatisi al Cairo durante i funerali delle vittime delle violenze a Port Said dove, nell'assalto alla prigione e ad altri uffici pubblici, ieri sono state uccise 31 persone. Intanto a Suez decine di manifestanti hanno tentato di assaltare il carcere. E il presidente Mohamed Morsi invoca lo stato di emergenza. - Sette morti e 400 feriti è il bilancio degli scontri verificatisi aldurante i funerali delle vittime delle violenze a Port Said dove, nell'assalto alla prigione e ad altri uffici pubblici, ieri sono state. Intanto adecine di manifestanti hanno tentato di assaltare il carcere. E il presidente Mohamed Morsi invoca lo stato di emergenza.

Morsi emana anche il coprifuoco notturno - Il presidente egiziano Mohamed Morsi ha proclamato lo stato di emergenza a Port Said, Suez e Ismailiya dopo le violenze di questi giorni. Lo ha annunciato lo stesso Morsi nel corso di un discorso trasmesso in diretta dalla tv di Stato. Nelle città è in vigore un coprifuoco dalle 21 alle 6. Sempre Morsi ha convocato per lunedì un incontro per il dialogo nazionale in Egitto precisando di aver invitato "tutti i leader politici" all'incontro, opposizione compresa.



Una delle vittime è un giovane di 22 anni, raggiunto da un colpo di arma da fuoco nei pressi di un commissariato della città, che i manifestanti hanno tentato di assaltare. Degli oltre 400 feriti e intossicati da gas lacrimogeni, 17, dicono le fonti mediche, sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco.



Decine di uomini della sicurezza centrale egiziana hanno obbligato il ministro dell'Interno, Mohamed Ibrahim, a lasciare la moschea al Cairo dove si stavano celebrando i funerali. Lo scrive l'agenzia Mena spiegando che gli ufficiali hanno accusato il ministro di non fornire loro equipaggiamento adeguato. Ibrahim, scrive la Mena, ha tentato vanamente di calmare gli animi dando loro ragione, poi si è allontanato.